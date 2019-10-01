İYİ Parti HDP ile yola devam edecek mi? | Video

CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin söylemleri ve eylemleri arasında büyük uçurumlar oluştu. CHP'nin HDP ile olan ilişkisini sert sözlerle eleştiren İYİ Parti, Berlin'de PKK ve HDP'li isimlerle aynı konferansa katıldı. "HDP ile yan yana olmayız diyen" İYİ Parti'nin Berlin'de PKK ve HDP'li isimlerle birlikte konferansa katılmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "HDP'li Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılmasını haklı olarak talep ederken, çok daha beterini söyleyip yaptıkları için kaçak durumda olan PKK'lıların toplantısına İYİ Parti temsilcisi göndermesinin arasındaki uçurumun fark edilmeyeceğini mi düşünüyor? İYİ Parti, HDP ile devam edecek mi?" diye sordu.