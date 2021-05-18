İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çirkin benzetme!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu kez sınırı aştı... Grup toplantısında İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendiren Akşener, çirkin bir benzetmede bulundu. Başkan Erdoğan'ı, katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı CHP'den gelen "Millet İttifakı kazanırsa HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamalarına ise sessiz kalmayı tercih etti.