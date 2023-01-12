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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 12.01.2023 22:05
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Akşam saatlerinde bir yorgunluk hissettiğini söyledi. Hastanede tedavide ritim bozukluğu olduğu saptandı. Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
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