12 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Akşam saatlerinde bir yorgunluk hissettiğini söyledi. Hastanede tedavide ritim bozukluğu olduğu saptandı. Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.