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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ''Burası Kürdistan'' diyen teröriste ağzının payını veremedi

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Giriş: 29.10.2021 01:52
Meral Akşener'in Siirt ziyareti esnasında skandal bir diyalog yaşandı. Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü bölücü, Akşener'e '' "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnaf görünümlü provokatöre, 'Burası Türkiye' diyemezken, bölücü provokatör karşısında pasif kalması ''İttifak ortağı HDP'yi kızdırmamak için yaptı'' yorumlarına sebep oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ’’Burası Kürdistan’’ diyen teröriste ağzının payını veremedi
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