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06.12.2019

İyi ki doğdun Ceren Özdemir!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 4 Aralık’ta evinin önünde katil zanlısı Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak hayata gözlerini yummuştu. Ceren eğer yaşasaydı bugün 21. yaşına ayak basmış olacaktı. Özdemir okuldaki arkadaşlarına doğum günü için ‘kutlayın yeter’ demişti şimdi ise tüm Türkiye Ceren’in doğum gününü kutluyor… A Haber stüdyosu hayatını kaybeden tüm kadınlar ve Ceren Özdemir için karartıldı. İşte o anlar...

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