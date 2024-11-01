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İtirafçının kardeşi A Haber'e konuştu: Ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin!

İtirafçının kardeşi A Haber'e konuştu: Ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 18:25
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu Nevzat Bahtiuyar'ın kardeşi A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuştu. Güran ailesiyle çok yakın olduklarını söyleyen kardeş, "Narin’i ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin fakat Narin'in amcası Salim Güran ağabeyim Nevzat'ın suçu üstlenmesini istedi " dedi.
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Narin’i ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin!
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