İtirafçının kardeşi A Haber'e konuştu: Ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu Nevzat Bahtiuyar'ın kardeşi A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuştu. Güran ailesiyle çok yakın olduklarını söyleyen kardeş, "Narin’i ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin fakat Narin'in amcası Salim Güran ağabeyim Nevzat'ın suçu üstlenmesini istedi " dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN