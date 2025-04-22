İtiraf gibi açıklama! İmamoğlu’na villa Özkan’a 4 daire

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında tanıklar ifade vermeye devam ediyor. Kilit isimlerden biri de İmamoğlu ile yolu kesişen ünlü bir müteahhit. Adı Adem Kameroğlu. İmamoğlu'na ruhsat karşılığı Büyükçekmece'de süper lüks bir villa hediye ettiğini itiraf etti. Kameroğlu, aynı projenin iskanı için de 4 daireyi rüşvet olarak verdiğini anlattı. CHP'deki şaibeli kurultay soruşturmasında da ilginç gelişmeler var.

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