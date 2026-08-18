İtalyan profesörün ölüm nedeni ne? 2 yıldır kanser tedavisi görüyormuş

İstanbul Beyoğlu'nda 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunan 55 yaşındaki İtalyan profesörün otopsi raporuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın aktardığı bilgilere göre, profesörün yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü ve vücudunda kanser hücrelerine rastlandığı öğrenildi. Evde ve ceset üzerinde darp veya cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin sürdüğü bildirildi.