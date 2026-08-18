İBB davasında ikinci celse başladı: Duruşmada bugün neler konuşulacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında açılan davanın ikinci celsesi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, mahkeme salonundaki son gelişmeleri aktardı. Duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, tutuklu sanıkların durumunun 31 Ağustos'ta yeniden değerlendirileceği bildirildi.