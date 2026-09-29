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Fon soruşturmasında kritik takvim: 6 aylık aşamalı ödeme planı nasıl işleyecek?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon soruşturmasında kritik takvim: 6 aylık aşamalı ödeme planı nasıl işleyecek?

Fon soruşturmasında tasfiyesine karar verilen fonların yatırımcılara aktarılmasına ilişkin süreçte yeni aşamaya geçildi. A Haber’de konuşan Ekonomist Levent Aydın, 10 günlük mutabakat sürecinin ardından fonların nakde dönüştürülerek 6 aylık süre içinde aşamalı şekilde ödenebileceğini anlattı. Aydın, Türkiye’nin benzer krizlerdeki tecrübesine de dikkat çekerek “Türkiye’de krizi çözebilecek büyük bir birikim ve deneyim var” dedi.

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