İtalyan çocuktan Türkiye'ye duygulandıran teşekkür mesajı

Milano’da yaşayan 10 yaşındaki İtalyan Ernest Gabrielle Scrocchi, Türkiye'nin ülkesine gönderdiği yardımlar için teşekkür etti. Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.