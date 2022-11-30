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İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida A Haber’e konuştu: Türkiye’ye teşekkür ederiz

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 14:29
Dünyada gıda kıtlığının konuşulduğu bir dönemde Türkiye uluslararası bir sorunun daha çözümünde kilit rol oynadı. Karadeniz tahıl koridorunun kurulmasında öncü olan Türkiye'nin bu başarısı İtalya'dan da büyük takdir topladı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan Tarım ve Ormancılık Bakanı tahıl koridoru konusundaki başarıları nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
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