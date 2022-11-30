İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida A Haber’e konuştu: Türkiye’ye teşekkür ederiz

Dünyada gıda kıtlığının konuşulduğu bir dönemde Türkiye uluslararası bir sorunun daha çözümünde kilit rol oynadı. Karadeniz tahıl koridorunun kurulmasında öncü olan Türkiye'nin bu başarısı İtalya'dan da büyük takdir topladı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan Tarım ve Ormancılık Bakanı tahıl koridoru konusundaki başarıları nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

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