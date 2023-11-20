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İsveç'e NATO vizesi çıkacak mı? Katil Netanyahu gidici mi?

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 17:05
İsveç'in NATO üyeliğini ve Katil İsrail Gazze’ye yönelik 45. Gündür süren katliamını  A Haber canlı yayınına katılan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Kök Arslan değerlendirdi.
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