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İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu! Başkan Erdoğan'dan net mesaj: İsveç tam bir terör odağı! Finlandiya ve İsveç’e hayır diyeceğiz

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Giriş: 19.05.2022 12:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar" ifadelerini kullanarak "İsveç tam bir terör odağı" dedi. “Yunanistan NATO üyesi oldu da ne oldu?” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, “ABD Dedeağaç’ta üs kurdu, FETÖ oradan seyahat ediyor.” şeklinde konuştu. Erdoğan, "Finlandiya ve İsveç’e hayır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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