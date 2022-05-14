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İsveç ve Finlandiya neden NATO’ya girmek istiyor? Türkiye Finlandiya ve İsveç'in talebine neden sıcak bakmıyor?

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 13:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurguladı, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi'' diye konuştu. Peki Türkiye 'veto' eder mi? Türkiye "hayır" derse Finlandiya ve İsveç üye olamıyor mu? Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç kararı ne olur? NATO genişlerse 3. Dünya Savaşı başlar mı? NATO'nun genişleme planı ne, Rusya buna karşı ne yapabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe anlattı.
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