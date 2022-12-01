İsveç televizyonundaki provokasyona İbrahim Kalın'dan gerektiği gibi cevap

İsveç devlet televizyonu Sweden Public TV’de Diamant Salihu’nun sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sunucunun sorduğu provokatif soruya tepki gösterdi. Kalın "Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın." ifadelerini kullanırken “Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim” diyerek röportajı yarıda kesti. İşte o anlar...