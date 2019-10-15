İsveç devlet televizyonunda Türkiye ve Erdoğan tartışması yaşandı

İsveç devlet televizyonu SVT'de, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt arasında "Türkiye ve Erdoğan" tartışması çıktı. Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, hazineden Türkiye para aktarılmaması gerektiğini söylerken, Başbakan Stefan Löfven ise paranın Türkiye ve Erdoğan'a değil mültecilere gittiğini ifade etti.