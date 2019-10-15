BİZE ULAŞIN
15.10.2019
İsveç devlet televizyonunda Türkiye ve Erdoğan tartışması yaşandı
İsveç devlet televizyonu SVT'de, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt arasında "Türkiye ve Erdoğan" tartışması çıktı. Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, hazineden Türkiye para aktarılmaması gerektiğini söylerken, Başbakan Stefan Löfven ise paranın Türkiye ve Erdoğan'a değil mültecilere gittiğini ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.