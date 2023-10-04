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İstiklal saldırısının faili öldürüldü! Terör saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 15:30
Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Dr. Mehmet Bozkuş değerlendirdi.

Dr. Mehmet Bozkuş'un açıklamaları:

"PKK'nın tekrar kendini sahada göstermeye çalıştığı bir dönemden geçmekteyiz. Terör örgütü PKK kaybettiği gücünü tekrar kazanma noktasında kendini sahada eylemsel olarak göstermeyle kendi taraftarlarına ispat etme derdinde. Batı'dan aldığı desteğin Türkiye'nin izlediği dış politika çerçevesinde Batı'ya yönelik yürütülen çalışmalara baktığımızda Nabo Kele Hayri'nin son operasyonda öldürülmesi aslında PKK'nın artık tamamen sonun yaklaştığını görmekteyiz. Türkiye terörle mücadeledeki izlediği politika değişikliği neticesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların sınırlarımız dışında yok edilmesi neticesinde PKK'ya büyük bir darbe vurulduğunu görmekteyiz.

Hakan Fidan'ın Irak ziyaretinde verdiği mesajlar oldukça önemli. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan bir ülke olarak Irak'ın artık PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıdığını söyleyebiliriz. Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütlerinin tüm altyapı ve üstyapılarının hedef olduğunu açıklaması bölgesel güç olduğumuzun kanıtıdır. Atılan adımları iyi okumak lazım, bunu Kalkınma Yolu projesi ile bağdaştırmak gerekir. Ekonomik olarak bölgenin kalkınması terör odaklarının burada yaşayamayacağı anlamına gelir.

Sincar-Kandil ve Süleymaniye'de şehir merkezlerinde kendilerine güç gösterisi olarak sahada dolaşan terör örgütlerinin bundan sonra Türkiye'nin nefesini enselerinde daha çok hissedeceği bir dönem başladı. Terörist kamplarına terörist taşıyan helikopterler de artık hedef haline geliyor. Bunlara paramotor ya da silah eğitimi verilen yerler de meşru hedef ahalinde ve bu net şekilde hatırlatılıyor.

PKK'nın kurulduğu günden bu zamana iyi bakmak lazım. PKK'nın kimler tarafından desteklendiği devlet tarafından açık şekilde biliniyor. Bugün PKK'nın eğitim yuvasının Fransa olduğunu görüyoruz. Finansal desteğinin Almanya tarafından sağlandığını biliyoruz. İtalya'nın zamanın mayın ve mühimmat desteğini gayet iyi biliyoruz. Öcalan'ın zamanında Suriye'den çıkarken hangi ülkelere gittiğini iyi hatırlamak gerekir."

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