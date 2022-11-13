İstiklal Caddesi'nde Patlama| Başkan Erdoğan: Burada terör kokusu var

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti , 53 yaralı var" dedi.