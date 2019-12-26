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26.12.2019

İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü

Türkiye'nin yerli otomobil rüyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla yeniden gerçeğe dönüştürülüyor. Her gün saat 14.30’da yerli otomobile ilişkin paylaşılan bir detay daha belli oldu. Türkiye'nin Otomobili adlı Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda otomobilin yürüyeni ve şarj ünitesi içerikli video geldi. İlk paylaşımın ardından yerli otomobilden kritik bir detaya daha yer verildi ve iç ön konsoldan fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda İstanbul'un Fethi'ne atıfta bulunuldu ve saat tam 14.53'te fotoğraf yayına verildi. Bugün saat 19.23'te bir video daha paylaşıldı! "Direksiyonunda biz varız!" notuyla paylaşılan videoda yerli otomobilin ilk kez yoldaki görüntüsüne yer verildi. İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü...

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