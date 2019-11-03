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03.11.2019

İşte Türkiye'ye altın çağını yaşatan AK Parti'nin 17 yıllık iktidar serüveni

Türk siyaset tarihine adını altın harflerle kazıyan AK Parti'nin serüveni 3 Kasım 2002 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladı. AK Parti hükümetinin 17 yıllık kesintisiz iktidarıyla Türkiye, bölgesinde en güçlü olan ülkelerin arasına girdi. İşte askeri, ekonomik ve siyasi adımlarla Türkiye'ye altın çağını yaşatan AK Parti hükümetinin iktidar serüveni...

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