İşte Türkiye’nin yangın söndürme filosu! Envanterde neler var?

Marmaris'te çıkan orman yangını ikinci gününde. Alevlerle mücadele dört bir koldan sürüyor. Peki orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye hangi hava araçlarını kullanıyor? Mücadele nasıl yapılıyor? Detayları A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak aktardı.

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