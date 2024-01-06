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İşte TSK’nın yıkıcı gücü olacak 10 silah ve araç! Yeni proje heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 09:38
Türk Savunma Sanayi yeni yılda birçok dev projeyi hayata geçirecek. Bunlardan en önemlisi ise insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma. İHA ve SİHA'lar, uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri envantere alınacak. A Haber uluslararası arenada ses getirecek Türk silah ve araçlarıyla ilgili özel bir dosya hazırladı. İşte tüm detaylar…
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