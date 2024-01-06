İşte TSK’nın yıkıcı gücü olacak 10 silah ve araç! Yeni proje heyecanı

Türk Savunma Sanayi yeni yılda birçok dev projeyi hayata geçirecek. Bunlardan en önemlisi ise insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma. İHA ve SİHA'lar, uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri envantere alınacak. A Haber uluslararası arenada ses getirecek Türk silah ve araçlarıyla ilgili özel bir dosya hazırladı. İşte tüm detaylar…

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