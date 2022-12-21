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İşte terörden temizlenen Cudi Dağı! A Haber görüntüledi... 8 PKK'lı burada öldürüldü

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 14:28
Şırnak Cudi Dağı terör örgütü PKK'ya yapılan ve 8 teröristin etkisiz hale geterildiği operasyonla temizlendi. A Haber o bölgeyi havadan görüntüledi.
İşte terörden temizlenen Cudi Dağı İŞTE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI

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İşte terörden temizlenen Cudi Dağı
İşte terörden temizlenen Cudi Dağı
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