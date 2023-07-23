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İşte tamamlanan örnek deprem konutu! Yapımı tamamlanan örnek konut vatandaşların ziyaretine açıldı

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 13:25
Adıyaman'da yapımı tamamlanan örnek konut vatandaşların ziyaretine açıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’e özel açıklamalarda bulundu.
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