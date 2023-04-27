27 Nisan 2023, Perşembe
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İşte son seçim anketinin sonuçları! Kararsız seçmenin yönü belli oldu...
14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kalırken son anket çalışmalarının sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Siyasal iletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında yapılan son anket sonuçlarını paylaşırken kararsız seçmenin yönünün artık belli olduğunun altını çizdi. Murat ayrıca adayların ve partilerin oy oranlarını da açıkladı. Peki AK Parti ve CHP'nin son anketteki oy oranı yüzde kaç? İşte detaylar...