23 Haziran 2022, Perşembe
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İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri! Muhalefet ve sosyal medyadan iftiralar....
Muğla'nın Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alınmak adına çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bölgede çok sayıda helikopter ve uçak görev yaparken, muhalefetin ve sosyal medyanın ortaya attığı asılsız iddialarla çalışmalara gölge düşürülmeye çalışılıyor. İşte o yalanlar ve olayların gerçek yüzü...