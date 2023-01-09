İşte küresel güçlerin Millet İttifakı planı! HDP ve İYİ Parti üzerinden hazırlanan oyunda İmamoğlu detayı

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda adaylık krizi daha da derinleşiyor. HDP'li Pervin Buldan'dan gelen "Kendi adayımızı çıkartacağız" çıkışı ittifakta bulanık olan suyu daha da bulanıklaştırırken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür HDP ve İYİ Parti'nin esas amacını A Haber'de açıkladı. Övür ayrıca küresel güçlerin istediği ismi de açıklarken İmamoğlu üzerinden hazırlanan oyunu da yorumladı. İşte detaylar...