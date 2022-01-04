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İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...

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Giriş: 04.01.2022 18:52
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gökçe Demir, A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda son dönemde artan koronavirüs ve grip vakalarını değerlendirdi. Koronavirüsün gribi taklit etmeye başladığı vurgulayan Demir, iki hastalık arasındaki benzerlik ve farklılıkları da açıkladı. Gribin de şakası olmayan bir hastalık olduğunun altını çizen Demir, maske kullanımının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Peki grip ile koronavirüs belirtileri neler? Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar...
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
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