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İşte kilise saldırganları! Tanınmamak için saç ve sakla kesip kıyafet değiştirmişler

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 12:26
Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen ve DEAŞ üyesi oldukları düşünülen 2 teröristin emniyetteki fotoğrafları ortaya çıktı. Detayları A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayı aktardı.
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