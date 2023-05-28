İŞTE İLK SONUÇLAR! Yayın yasağı kalktı | 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları…. | A Haber Canlı Yayın İzle

Son dakika haberi… 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK seçim yasaklarını saat 18.15 itibarıyla kaldırıldı. İşte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar…

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