28 Mayıs 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İŞTE İLK SONUÇLAR! Yayın yasağı kalktı | 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları…. | A Haber Canlı Yayın İzle
Son dakika haberi… 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK seçim yasaklarını saat 18.15 itibarıyla kaldırıldı. İşte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlar…