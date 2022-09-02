İşte HDP’li Semra Güzel’in emniyete getiriliş anları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği düşürülen ve firari olan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı. İşte Semra Güzel'in emniyete getiriliş anları...