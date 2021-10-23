İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği

Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşumu ekranlarınıza getireceğiz bu analizimizde. Aslında ekonomik bir oluşum ama ne hikmetse açıklamalarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten söz ediyoruz. TÜSİAD analimiz geliyor.