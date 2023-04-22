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İşte depremzedeler için yapılan köy evleri! Başkan Erdoğan anahtar teslimini yapacak

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 13:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde deprem bölgesi Gaziantep'te olacak. Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimini yapacak. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta yapılan köylerini A Haber ekrana taşıdı.
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