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İşte CHP'nin il il delege sayısı! İstanbul, Ankara, İzmir... | Bomba kulis: Değişimcilerin adayı Ekrem İmamoğlu yerine...

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 13:37
CHP'de taraflar İstanbul için yarışa girecek. CHP'de delege çoğunluğuyla güç savaşı mı yaşanıyor? CHP’nin hangi ilde kaç delegesi var? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları ve kulis bilgilerini anlattı.
İşte CHPnin il il delege sayısı İŞTE CHP'NİN İL İL DELEGE SAYISI

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