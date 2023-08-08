İşte CHP'nin il il delege sayısı! İstanbul, Ankara, İzmir... | Bomba kulis: Değişimcilerin adayı Ekrem İmamoğlu yerine...

CHP'de taraflar İstanbul için yarışa girecek. CHP'de delege çoğunluğuyla güç savaşı mı yaşanıyor? CHP’nin hangi ilde kaç delegesi var? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları ve kulis bilgilerini anlattı.

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