12 Eylül 2024, Perşembe
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İşte Ayşenur'un katledildiği günün görüntüleri
Dünya İsrail'in Batı Şeria'da katlettiği Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi konuşuyor. İsrail'in "kasıtlı hedef almadık" açıklamasına tepkiler büyürken, Washington Post'un araştırması gündemi değiştirdi. "İsrail askerleri Ayşenur'un 180 metre yakınındaydı" diyen gazete, haberinde İsrail'in yalanını ortaya çıkardı.