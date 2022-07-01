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İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2022 18:25
Başkan Erdoğan'ın asgari ücreti 5.500 TL olarak açıklaması sonrası A Haber canlı yanında yorumlarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Burada 5.500 TL rakamını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, ben şunu hissetim; Cumhurbaşkanı da 183 liralık buraya bir ilave etmiş ve rakamı 5.500 TL'ye çıkarttırmış. Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuş yapacağını zaten tahmin ediyordum. Burada artış yüzde 29'u bulmuş. Ama ocak ayından bu yana yıllık artışa baktığımız zaman kümülatif yüzde 80'in de üzerinde bir atış olmuş oldu. Yani 2.825 TL'den 5.500 TL'ye çıkartılması yani yüzde 100'e yakın bir atış söz konusu burada. Hayırlı olsun" dedi.

Erdem, yeni asgari ücret sonrası şekillenen son tabloyu da paylaştı. İşte asgari ücrette yeni rakamlar…

İŞTE ARA ZAMLA BİRLİKTE ASGARİ ÜCRETTE SON RAKAMLAR

Brüt Asgari Ücret (Aylık) – 6.471,00 TL
Net Asgari Ücret (Aylık) – 5.500,35 TL
SGK Primi (İşçi Payı %14) – 905,94 TL
İşsizlik Sigorta Primi (İşçi Payı %1) – 64,71 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5) – 1.003,01 TL
İşsizlik Sigorta Primi (İşveren Payı %2) 129,42 TL
İşverene Maliyeti (5 Puan Prim Teşviği ile) 7.603,43 TL

Asgari ücret zammı açıklandı ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI

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İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı
İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı
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