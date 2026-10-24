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CHP'den Yeni Parti'ye ihtarname: “Ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunuruz”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'den Yeni Parti'ye ihtarname: “Ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunuruz”

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bir “para aktarımı” iddiası yargı boyutuna taşındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti’ye geçerken grup hesabından 5 milyon 100 bin lira aktardığını ileri sürdü. Paranın derhal iade edilmesi için resmî ihtar çekildi. Kılıçdaroğlu net bir dille rest çekerek, “Para dönmezse suç duyurusunda bulunacağız.” dedi. İşte CHP kulislerini çalkalayan o dev krizin detayları...

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