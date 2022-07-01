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Asgari ücret zammı açıklanıyor... 2022 Temmuz asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret artışı heyecanla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücretin açıklanacağı saate çevrildi. Birkaç formül üzerinde durulan asgari ücret zammında sona gelindi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı bugün kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, 2022 Temmuz asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 12:10
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Asgari ücret zammı son dakika: 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Net-brüt asgari ücret...

Son dakika... Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni asgari ücreti açıklayacak. NATO zirvesi dönüşünde asgari ücreti duyuracağını belirten Başkan Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı son dakika: 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Net-brüt asgari ücret...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

NATO zirvesi dönüşünde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Net-brüt asgari ücret...

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını bugün açıklayacak. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücretin akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Güncel gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz. Detaylar belli olur olmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Net-brüt asgari ücret...

ASGARİ ÜCRET YAYIMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Net-brüt asgari ücret...

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.