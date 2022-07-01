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Asgari ücret zammı açıklanıyor... 2022 Temmuz asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret artışı heyecanla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücretin açıklanacağı saate çevrildi. Birkaç formül üzerinde durulan asgari ücret zammında sona gelindi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı bugün kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, 2022 Temmuz asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...