Asgari ücret zammı açıklanıyor... 2022 Temmuz asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

NATO zirvesi dönüşünde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.