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İşte Aleyna Ölmez’in hayata döndüğü an! Depremin 11. gününde 248. saatte böyle hayata tutundu

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 12:59
Kahramanmaraş’ta depremin 11. gününde Atabey Apartmanında bir kişi çıkarıldı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez domuz damı sistemiyle açtıkları tünelle enkaz altından kurtardılar. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadan yaşananları aktardı.
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