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İşte afet yalanları!

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Giriş: 16.02.2023 14:05
Güncelleme:16.02.2023 14:07
Yalan: AFAD deprem bölgesindeki İş Bankası ve Halk Bankası şubelerinin kasalarını çıkarmak için geldi. Gerçek: İş Bankası ve Halk Bankası’ndan yapılan açıklamalarda bu iddialar yalanlandı.
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