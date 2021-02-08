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İşte ABD ve Avrupa'nın polisi

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Giriş: 08.02.2021 09:39
Güncelleme:08.02.2021 10:08
Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek Türkiye'de sokaklar karıştırılmak isteniyor. Öğrencilerin ön saflara sürülmesiyle başlatılan provokatif eylemler farklı bir boyut kazandı. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü işgal etmeye çalışan göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi. Çıkan olaylarda eylemciler dış destek bulabilmek adına, LGBT bayrakları açtı. Yaşanan gerilimin ardından Amerika ve Avrupa'dan eylemcilere destek gelirken, Türkiye küstah açıklamalarla kınandı. LGBT söylemlerinden rahatsız olan ülkeler, polislerin de eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını iddia etti. Peki Amerika ve Avrupa'da gösterilere karşı polis ekipleri ne yapıyor? İşte ABD ve Avrupa'nın polisi...

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek Türkiye'de sokaklar karıştırılmak isteniyor. Öğrencilerin ön saflara sürülmesiyle başlatılan provokatif eylemler farklı bir boyut kazandı. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü işgal etmeye çalışan göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi. Çıkan olaylarda eylemciler dış destek bulabilmek adına, LGBT bayrakları açtı. Yaşanan gerilimin ardından Amerika ve Avrupa'dan eylemcilere destek gelirken, Türkiye küstah açıklamalarla kınandı. LGBT söylemlerinden rahatsız olan ülkeler, polislerin de eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını iddia etti. Peki Amerika ve Avrupa'da gösterilere karşı polis ekipleri ne yapıyor? İşte ABD ve Avrupa'nın polisi...

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