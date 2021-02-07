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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Boğaziçi Üniversitesi olaylarının detayları ortaya çıkıyor! Kavala LGBT oyunu ile Türkiye'yi karıştırmak istedi Boğaziçi Üniversitesi olaylarının detayları ortaya çıkıyor! Kavala LGBT oyunu ile Türkiye'yi karıştırmak istedi
Boğaziçi Üniversitesi olaylarındaki LGBT izlerinin perde arkası aralanıyor. Osman Kavala lezbiyen, gey ve biseksüellerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın "Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadın" sözleri gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 13:29
Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde Rektörlük binası karşısına "Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resim asıldığının tespit edilmiş, Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada iki öğrenci tutuklanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "KAVALA'NIN KARISI DA ORADA"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda, gösterilere katılan ve destek veren akademisyenler arasında Osman Kavala'nın eşinin de yer aldığı belirtilerek, bu olayları nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine, "Şunu çok açık net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan; "Aynı zihniyet biliyorsunuz. Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi, 'Alın istediğiniz gibi karıştırın' mı diyeceğiz? Buna bir defa bizim müsaade etmemiz mümkün değil" demişti.
KAVALA'NIN LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜELLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN DERNEK VE VAKIFLARA 1 MİLYON 384 BİN 380 TL
Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.
SOROS'DAN OSMAN KAVALA'YA, OSMAN KAVALA'DAN YİNE OSMAN KAVALA'YA PARA TRANSFERİ!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişler; Osman Kavala ve şirketlerindeki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Osman Kavala'nın şirketlerine katılımı ve para transferleri şaibeli bulundu.