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Canlı yayında deşifre etti! Boğaziçi Üniversitesindeki provokasyon nasıl örgütleniyor? Dijital Medya Uzmanı Murat Dağıtmaç açıkladı

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Giriş: 08.02.2021 00:03
Güncelleme:08.02.2021 00:04
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Dijital Medya Uzmanı Murat Dağıtmaç Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarda muhalefetin tavrına ve göstericilerin nasıl organize olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. İşte Dağıtmaç'ın açıklamaları...

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Dağıtmaç muhalefetin yaşanan olaylardaki yerini ve Boğaziçi'ndeki olayların nasıl organize edildiğini açıkladı.

HDP'Lİ ATAY'I ÖRNEK GÖSTERDİ

HDP'li Barış Atay'ın attığı tweetleri paylaşarak Atay'ın baş örtüsüne karşı tavrını yorumlayan Dağıtmaç, bu noktada muhalefetin Boğaziçi'ndeki olaylar karşısındaki tavrını değerlendirdi.

NASIL ORGANİZE OLUYORLAR?

Bu olayların merkezinde Telegram'ın olduğunu söyleyen Dağıtmaç, platformda 200 bin kişilik grupların oluşturulabileceğini ifade etti. Ayırca Telegramdaki tüm konuşmaların katılımcılar arasında özel olduğunu belirten Dağıtmaç, Telegram'da her biri 2 GB'a kadar kadar dosyalar yüklenebileceğini ifade etti.

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