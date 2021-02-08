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Canlı yayında deşifre etti! Boğaziçi Üniversitesindeki provokasyon nasıl örgütleniyor? Dijital Medya Uzmanı Murat Dağıtmaç açıkladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Dağıtmaç muhalefetin yaşanan olaylardaki yerini ve Boğaziçi'ndeki olayların nasıl organize edildiğini açıkladı.
HDP'Lİ ATAY'I ÖRNEK GÖSTERDİ
HDP'li Barış Atay'ın attığı tweetleri paylaşarak Atay'ın baş örtüsüne karşı tavrını yorumlayan Dağıtmaç, bu noktada muhalefetin Boğaziçi'ndeki olaylar karşısındaki tavrını değerlendirdi.
NASIL ORGANİZE OLUYORLAR?
Bu olayların merkezinde Telegram'ın olduğunu söyleyen Dağıtmaç, platformda 200 bin kişilik grupların oluşturulabileceğini ifade etti. Ayırca Telegramdaki tüm konuşmaların katılımcılar arasında özel olduğunu belirten Dağıtmaç, Telegram'da her biri 2 GB'a kadar kadar dosyalar yüklenebileceğini ifade etti.