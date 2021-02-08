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Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç'tan bomba açıklamalar! Piyonları unutun! İşte Boğaziçi Üniversitesi olayları ardında yatan güç...

olayları ardında yatan asıl güç kim? A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında önemli tespitlerde bulunan Gazeteci-Yazar , "Türkiye üzerinde yabancı güçlerin hep oyunları oldu, bu sefer üzerinden planladılar" dedi. Erandaç, canlı yayında olaylara yön verenleri deşifre etti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane edenler ikinci bir Gezi kalkışması hevesiyle sokakları karıştırma eğilimine girdi.

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, bu sinsi eylemlerin perde arkasında yatan gerçeği A Haber'de açıkladı.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE DEĞİŞİK PLANLAR YAPILIYOR"

Bülent Erandaç, "27 Mayıs'a giderken 28 Nisan olaylarında polis ile öğrencileri çarpıştırdılar. Ardından ET-BALIK"ta 'öğrenciler kıyma makinelerine atıldı' diye bir propagandanda, kaos ortamı yaratıldı. Bunlar 12 Mart'ta-12 Eylül öncesinde değişik boyutlarla devam etti. Şimdi aynı olayı Boğaziçi üzerinden yapıyorlar. Yani isimler, okullar, makamlar değişiyor ve belli organlar özellikle de Türkiye üzerinde değişik planlar yapılıyor." dedi.

"ARKA PLANINDA AMERİKA VAR, AVRUPA VAR..."

Türkiye'nin çok stratejik bir bölgede olduğunun altını çizen Erandaç, "Denizlerle, deniz ulaşımıyla, enerji koridorlarının tam ortasındayız. Bunun başka bir ismi var; Avrasya'nın kalpgahında Türkiye var. Böyle bir Türkiye'yi yalnız bırakmıyorlar. Bir de biz büyük bir imparatorluktan gelen bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. Biliyorlar ki; bir zamanlar dünyaya adalet götürmüş Türk-İslam medeniyetleriyle beraber, dünyaya hükmetmiş bir Osmanlı, Türk hükümdarlığı tekrar canlanır, dünyaya hakim olur korkusu var. O korkuyla beraber Türkiye üzerinde yabancı güçlerin hep oyunları oldu ve olmaya devam ediyor. Bu sefer Boğaziçi üzerinden bu olayı planladılar. Arka planında Amerika var, Avrupa var değişik boyutlarda gündeme getirdiler." şeklinde konuştu.

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaçtan bomba açıklamalar! Piyonları unutun! İşte Boğaziçi Üniversitesi olayları ardında yatan güç... GAZETECİ-YAZAR BÜLENT ERANDAÇ'TAN BOMBA AÇIKLAMALAR! PİYONLARI UNUTUN! İŞTE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARI ARDINDA YATAN GÜÇ...

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