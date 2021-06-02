İstanbul'un simgeleri A Haber'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin 18 yılda birbiri ardına tamamlanan dev projelerle çehresi değişti. İstanbul peşpeşe açılan dev proje ve eserlerle bambaşka bir silüete büründü. A Haber ekipleri Çamlıca Camii ve Kulesi'nden Marmaray'a, Atatürk Kültür Merkezi'nden İstanbul Havalimanı'na kadar o dev projeleri aktardı.

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