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İstanbul'un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber'de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

A Haber
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Giriş: 07.09.2021 12:01
İstanbul trafiğinde arızalanan İETT otobüslerinin görüntüleri son günlerde artmaya başladı. İETT’ye ait otobüslerin yollarda kaldığını, alevler içinde kaldığı hatta vatandaşların itmek zorunda kaldığı görüntüler tartışma konusu oldu. Otobüslerin sürekli arıza yapması vatandaşları çileden çıkardı. Peki arızaların sebebi ne? Nasıl bu hale geldi? Ne değişti de otobüsler arızalanmaya başladı? İBB'ye ait arızalı otobüsler ne zaman tamir edilecek? İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Özdemir, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İETT otobüsleri neden arızalanıyor? İETT OTOBÜSLERİ NEDEN ARIZALANIYOR?
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İETT otobüsleri neden arızalanıyor?
İETT otobüsleri neden arızalanıyor?
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