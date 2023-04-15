15 Nisan 2023, Cumartesi
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İstanbul’un fethinden günümüze Ayasofya! Eşsiz mabedin tarihi ve mimarisi
29 Mayıs 1453'te şehri fethettiği gün ilk namazı Fatih Sultan Mehmet kılmıştı Ayasofya'da. 3 gün sonra 1 Haziran'da ise yoğun bir çalışmayla namaz kılınacak duruma getirilen Ayasofya'da ilk cuma namazı eda edilmişti. Ve bu kez tarih 24 temmuz 2020. Yine bir cuma günü 86 yıllık özlem nihayete erdirildi. 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Zaman tünelinde Ayasofya’nın yaşadığı hikayeyi A Haber ekranlara taşıdı. İşte dünden bugüne eşsiz mabedin yaşadığı dönüşüm…