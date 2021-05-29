İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu?

Bir çağı açıp bir çağı kapatan büyük fetih. Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü. Panorama 1453 Müzesi’nde fetih dijital ortamda canlandırılıyor. Peki Fatih 21 yaşında İstanbul'u nasıl fethetti? Tarihi olayla ilgili önemli detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan Marmara Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı anlattı.

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