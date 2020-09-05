İstanbul'un akciğerlerinde kaçak yapılaşma! CHP'li İBB yeşil alan yönetiminde sınıfta kaldı

CHP’li İBB yönetimi yeşil alan konusunda ne vaat etti, neler yapıldı? Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki Büyükşehir yönetimi nasıl bir sınav verdi? Bu soruların cevabı A Haber özel haberinde ele alındı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yeşil alan konusunda sınıfta kaldı. Yeni yönetim, İstanbul'un ciğerlerinde kaçak yapılaşmadan kent ormanını yeni diye açmaya kadar birçok skandala imza attı. CHP'li yönetimin yeşil alan karnesi A Haber özel yayınında ele alındı.